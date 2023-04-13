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Altın fiyatları ne kadar oldu? ABD enflasyon oranı sonrası 13 Nisan 2023 Perşembe tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları!

13.04.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 13 Nisan 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ABD enflasyon verileri geçtiğimiz gün açıklandı. Ülkede TÜFE Mart ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artış gösterdi. Beklentiler aylık artışın yüzde 0.2, yıllık artışın ise yüzde 5.2 olması yönündeydi. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 13 Nisan 2023 Perşembe günü güncel altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları ne kadar oldu? ABD enflasyon oranı sonrası 13 Nisan 2023 Perşembe tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları!

ABD enflasyon oranı sonrası güncel altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan Dolar/TL alış fiyatı 19.3082 liradan, satış fiyatı ise 19.3188 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 21.2419 TL'den yapan euro şu anda 21.2307 TL alış ve 21.2532 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları merak konusu oldu. İşte, 13 Nisan 2023 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (13 NİSAN 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 13 Nisan 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.251,29 TL'den yapan gram altın bugün 1.252,61 TL alış, 1.252.29 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.458,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.384,00 liradan alınıyor, 8.468,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.245.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.205,00 liradan alınıyor, 4.250,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.122,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 13 Nisan itibariyle 2.103,00 liradan alınıyor, 2.125,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 13 Nisan günü 8.221,69 TL alış, 8,384,43 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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