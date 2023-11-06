Altın fiyatları ne kadar? Uzman isimden dolar ve altın uyarısı: "Ya malına sahip çıkacaksın ya da batıracaksın!"

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda döviz kuruna ilişkin uyarıda bulundu. "Kasım kazanma ayı değil batma ayı." sözünü anımsatan uzman isim altın konusunda ise "Gerilemesi gerek, almam!" ifadesine yer verdi. Öte yandan çeyrek ve gram altın fiyatı internette araştırılıyor. İşte 6 Kasım 2023 Pazartesi günü gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

"BİLEREK VE İSTEYEREK YAPIYORLAR"

Uzman isim sosyal medya hesabında döviz kuruna ilişkin açıklamada bulundu.

"KASIM AYINDA OYUN BÜYÜK OYNANIR!"

"İnternet üzerinden gösterilen düşük döviz kurları manipülasyondur, inanmayın. Teknik bir hata değildir. Bilerek ve isteyerek yapıyorlar." ifadesini kullanan uzman isim paylaşımına şu notu düştü:

"Kasım ayı için uyardım sizi.

Bir gün sert yükseliş, diğer gün sert düşüş.

Kasım'da oyun büyük oynanır. Kimse karar veremez.

Ya malına sahip çıkacaksın ya da batıracaksın. Ortası yok."

"2 BİN DOLAR ÜZERİNDEN ALMAM"

Öte yandan yükselen altın fiyatları sonrası açıklamalarda bulunan uzman isim "2 bin dolar üzerinden altın almam. 1.960 sonra 1.930 dolar gerilemesi gerek. Borsada yüzde 50 alım için yine beklemedeyim" ifadelerini kullandı.

GRAM VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM (6 KASIM 2023)

Gram altın bugün 1.812,50 liradan alınıyor ve 1.812,80 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 1 Kasım 2023 Çarşamba günü 2.900,00 liradan alınıyor ve 2.963,92 liradan satılıyor.





