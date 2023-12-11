Altın fiyatları ne kadar? Uzman isimden euro, dolar, gümüş ve altın için kritik uyarı! "Bu hafta onların haftası olacak"

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 11 Aralık 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımlarını doğrudan etkileyen FED faiz kararı bu hafta açıklanacak. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bu hafta dolardan kurtulmak isteyenlerin haftası" diyerek uyarıda bulundu. Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 11 Aralık 2023 Pazartesi günü altın fiyatları...

FED FAİZ KARARI BU HAFTA AÇIKLANACAK!

Piyasaların yakından takip ettiği FED faiz kararı 13 Aralık akşamı saat 21.00'de açıklanacak. FED ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı. Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını ifade etti.

"BU HAFTA DOLARDAN KURTULMAK İSTEYENLERİN HAFTASI"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile dolar yatırımcılarını euro, sterlin, altın ve gümüşe yönlendirdi.

UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI

Uzman isim açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu hafta dolar ile parite yapacakların şanslı haftası olacak.

Bu hafta dolardan kurtulmak isteyenlerin haftası.

Bu hafta dolar karşısındaki varlıkları al-yat haftası.

Bu hafta euro, sterlin, altın ve gümüş alacakların haftası olacak"

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (11 ARALIK 2023)

Gram altın 1.858,78 TL alış, 1.859,08 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 1.996,25 dolar alış, 1.996,57 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise bugün 2.974,05 TL alış, 3.039,60 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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