Altın fiyatları ne kadar? Uzman isimden kritik uyarı: "Altın treni kalkıyor!"

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını 28,4501 TL'den yapan dolar 28.4398 TL alış, 28.4604 TL satış fiyatından işlem görüyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın konusunda açıklamada bulundu. "Son bir hamlesi var!" diyen uzman isim, "Bu sefer 1.880 lira seviyesine yukarı yönlü kıracaktır" ifadesini kullandı. İşte 7 Kasım 2023 Salı günü çeyrek ve gram altın fiyatları...

"YÜKSELİŞLER 2024 YILININ SONUNA KADAR DEVAM EDEBİLİR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Bu yıl sonuna kadar yerleşen bir ons görürüz ve 2024 yılında 2.350 dolar seviyesine kadar bu yükselişler devam edebilir." ifadesini kullandı.

"Son bir kar satışı, son bir düzeltme" diyerek uyarıda bulunan uzman isim "Ondan sonra altın treni kalkıyor arkadaşlar" dedi.

Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu trenin ons tarafta gideceği yer 2.350 dolar seviyesi. Gram tarafında da bir miktar geri çekilme gördük.

"ACELE ETMEYİN, KENARDA BEKLEYİN!"

"Yine sosyal medya hesabımdan geçen hafta şöyle bir mesaj vermiştim: 2 cumadır gram altın-TL fiyatı serbest piyasalarda fiziki tarafta 1.873 lira seviyesini test etti. Şimdi son bir hamlesi var. Bu sefer 1.880 lira seviyesine yukarı yönlü kıracaktır. Yani yıl sonu beklentimiz gerçekleşecektir. Ancak 1.873 lira seviyesini ikinci kez test etmesine rağmen 'Acele etmeyin, kenarda bekleyin!' uyarılarım vardı. Yani bugün gram altına 20 lira değer kaybettiğini gördük. Cuma günü sabredenler almayanlar iyi bir karar vermiş oldu. Tekrar ons altındaki bu baskılanma ile birlikte 1840-1830

lira destek seviyelerini takip ediyor olacağım. Son demler. Ondan sonra hedef 2.000 lira seviyesi arkadaşlar. Bu yıl bitmeden 2.000 lira seviyesini gözüne kestiren bir gram altın karşımızda duruyor. 2024 yılının yarısına kadar olan süreçte 2.500 lira öngörüm halen devam etmekte. O yüzden altın borcu olanlar, düğün yapacak

olanlar, altın yatırımını düşünenler bu bu seviyeleri tekrar göz önünde bulundurmalı."

GRAM, ONS VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM (7 KASIM 2023)

Gram altın bugün 1.804,71 liradan alınıyor ve 1.804,93 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 2.983,00 liradan alınıyor ve 2.020,00 liradan satılıyor.

Ons altın bugün 1.971,90 dolardan alınıyor ve 1.972,22 dolardan satılıyor.





