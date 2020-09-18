Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselmeye devam edecek mi?

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor ve araştırılıyor. Dolar konusunda gözlenen sakin seyir ile beraber altın fiyatları ikinci haftayı da kazanç ile geçme hazırlığında. Şimdi herkes bundan sonra altın fiyatları yükselecek mi sorusunu soruyor. Bu doğrultuda uzmanların altın yorum ve değerlendirmeleri araştırılıyor. İşte altının seyri ve gidişatı ile ilgili değerlendirmeler...
Yatırımcıların koronavirüs vaka sayısındaki artış ile Fed’in politika toplantısından çıkan sonuçlara odaklanmasıyla ve fiyatlara dair katalizör beklemesiyle beraber altın fiyatları; doların da sakin seyir izlediği esnada kazancını ikinci haftaya taşıma yoluna girdi. Şimdi, altın fiyatları yükselecek mi diye araştırılıyor. Covid-19 vaka sayısı yayılım hızı ile beraber dünya çapında 30 milyonu aştı. Brezilya, Hindistan ve ABD de en fazla vakaya sahip olan ülkeler arasında bulunuyor.
Fed yetkilileri toplantıda, faizin gelecek yıllarda düşük kalmaya devam edeceğine dair işaretlerde bulundu. Beklenti aksine ise varlık alımlarına dair bir açıklama gerçekleşmedi. Şimdi, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından altın fiyatları yükselecek mi ve altın ne zaman almak gerekir konuları araştırılıyor.
Altın ile ilgili olarak bir alım fırsatı yakalamak isteyenler altın fiyatları düşecek mi sorusunun cevabını merak ediyor. Singapur’da Phillip Futures emtiadan sorumlu kıdemli müdür Avtar Sandu; büyük merkez bankalarının açıklamalarından çıkan sonuçları değerlendirdi. Buna göre Sandu, aşırı düşük ve negatif faizlerin devam edeceği ve ekonomik büyümeye dair endişelerin de süreceğine dair bir sonuç yorumları. Bu durumun da uzun vadeli olarak altın fiyatlarını destekleyebileceğine işaret etti.
Aynı zamanda Sandu, altını son rekor seviyelerinin biraz daha üstüne çıkarabilecek yepyeni faktörlerin bulunmamasından kaynaklı olarak, altın fiyatlarının konsolide olması ve kısa vadede bu seviyelerde dalgalanma beklendiğine dair değerlendirme yaptı. Yaşanan gelişmelerle beraber özellikle vatandaşlar, altın alınır mı sorusuna odaklanıyor.
Vatandaşların merak ettiği altın düşer mi sorusunun yanıtı ve neden yükseldiğine dair değerlendirmeler de araştırılıyor. Singapur’da IG Asia piyasa stratejisti Jingyi Pan; altın fiyatları ile ilgili yaşanan yükselişin, risk beklentileri konusunda değişikliğe dair gelişme yaşanmamasından kaynaklı olarak büyük oranda dolardaki hareketlerden kaynaklandığı şeklinde değerlendirmede bulundu.
Fed’in ek destek hakkında varlık alımlarının artırılması veya sözlü yönlendirme hususunda işaret vermediğine değinen Pan; faizlerin uzun bir süre düşük tutulacağına dair görüşün daha da sağlamlaştığını, bu durumun da doları biraz daha baskı altında tuttuğunu değerlendirdi. Bu noktada altın düşecek mi sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Pan; ileriye dönük bir projeksiyonda ABD seçimleri ile muhtemel ek ABD mali desteğinin yatırımcıların radarında olacağını ve bunların da altın fiyatları konusunda yeni bir canlanmaya neden olabileceğini yorumladı.
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