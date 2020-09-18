Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselmeye devam edecek mi?

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor ve araştırılıyor. Dolar konusunda gözlenen sakin seyir ile beraber altın fiyatları ikinci haftayı da kazanç ile geçme hazırlığında. Şimdi herkes bundan sonra altın fiyatları yükselecek mi sorusunu soruyor. Bu doğrultuda uzmanların altın yorum ve değerlendirmeleri araştırılıyor. İşte altının seyri ve gidişatı ile ilgili değerlendirmeler...

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Yatırımcıların koronavirüs vaka sayısındaki artış ile Fed’in politika toplantısından çıkan sonuçlara odaklanmasıyla ve fiyatlara dair katalizör beklemesiyle beraber altın fiyatları; doların da sakin seyir izlediği esnada kazancını ikinci haftaya taşıma yoluna girdi. Şimdi, altın fiyatları yükselecek mi diye araştırılıyor. Covid-19 vaka sayısı yayılım hızı ile beraber dünya çapında 30 milyonu aştı. Brezilya, Hindistan ve ABD de en fazla vakaya sahip olan ülkeler arasında bulunuyor.

Fed yetkilileri toplantıda, faizin gelecek yıllarda düşük kalmaya devam edeceğine dair işaretlerde bulundu. Beklenti aksine ise varlık alımlarına dair bir açıklama gerçekleşmedi. Şimdi, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından altın fiyatları yükselecek mi ve altın ne zaman almak gerekir konuları araştırılıyor.