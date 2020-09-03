Altın fiyatları ne olacak? Ünlü bankadan çarpıcı altın yorumu! 2021’de altın ne kadar yükselecek?

Altın fiyatları ne olacak sorusu herkesin gündeminde önemli bir yer taşıyor. Yaşanan hareketlilik nedeniyle fiyatların yükselip yükselmeyeceği ya da düşme ihtimalleri merak ediliyor. Bu noktada altın yatırımcıları ve vatandaşlar uzman altın yorumu ve değerlendirmelerini de araştırıyor. Son olarak Bank of America Metal Analisti Micheal Widmer, Bloomberg HT’deki Finans Merkezi programında Açıl Sezen’in konuyla ilgili sorularına yanıt verdi. Peki, altın ne kadar yükselecek? Altın fiyatları ne kadar olur? İşte merak edilen tüm detaylar...

ALTIN NE KADAR OLACAK?

Özellikle vatandaşlar arasında altın fiyatları ile ilgili kısa süreli değişimlerin yanı sıra uzun vadeli değişimler de merak ediliyor. Bu noktada gelecek sene için 2021 altın fiyatları ne olur** sorusuna da yanıt aranıyor. Bank of America Metal Analisti Michael Widmer, demir ve bakıra talebin artacağını söyledi. Önümüzdeki yıl için altın için de bir artış olabileceğini belirtti. Peki, bundan sonra altın yükselişi sürer mi**?

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Parasal gevşemenin yapıldığı bir dönemde olduğumuzu söyleyen Widmer, dünyanın her yerinde benzer şeylerin yapıldığını ama farklılıkların da olduğunu belirtti. Pandeminin tüm dünyayı etkilediğini kaydeden Widmer, ilk olarak havayollarında başladığını ve çeşitli resesyonların olduğunu ekledi. Metallerin de etkilendiğinin olduğunu belirten Widmer, likidite tarafına bakıldığında çok sayıda mali teşvik olduğunu dile getirdi. Çin, ABD ve dünyanın öteki taraflarında da teşviklerin olduğunu, bu nedenle fiyatların daha fazla çıkacağını düşündüklerini söyledi.