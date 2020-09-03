Altın fiyatları ne olacak? Ünlü bankadan çarpıcı altın yorumu! 2021’de altın ne kadar yükselecek?

Altın fiyatları ne olacak sorusu herkesin gündeminde önemli bir yer taşıyor. Yaşanan hareketlilik nedeniyle fiyatların yükselip yükselmeyeceği ya da düşme ihtimalleri merak ediliyor. Bu noktada altın yatırımcıları ve vatandaşlar uzman altın yorumu ve değerlendirmelerini de araştırıyor. Son olarak Bank of America Metal Analisti Micheal Widmer, Bloomberg HT’deki Finans Merkezi programında Açıl Sezen’in konuyla ilgili sorularına yanıt verdi. Peki, altın ne kadar yükselecek? Altın fiyatları ne kadar olur? İşte merak edilen tüm detaylar...
Özellikle vatandaşlar arasında altın fiyatları ile ilgili kısa süreli değişimlerin yanı sıra uzun vadeli değişimler de merak ediliyor. Bu noktada gelecek sene için 2021 altın fiyatları ne olur** sorusuna da yanıt aranıyor. Bank of America Metal Analisti Michael Widmer, demir ve bakıra talebin artacağını söyledi. Önümüzdeki yıl için altın için de bir artış olabileceğini belirtti. Peki, bundan sonra altın yükselişi sürer mi**?
Parasal gevşemenin yapıldığı bir dönemde olduğumuzu söyleyen Widmer, dünyanın her yerinde benzer şeylerin yapıldığını ama farklılıkların da olduğunu belirtti. Pandeminin tüm dünyayı etkilediğini kaydeden Widmer, ilk olarak havayollarında başladığını ve çeşitli resesyonların olduğunu ekledi. Metallerin de etkilendiğinin olduğunu belirten Widmer, likidite tarafına bakıldığında çok sayıda mali teşvik olduğunu dile getirdi. Çin, ABD ve dünyanın öteki taraflarında da teşviklerin olduğunu, bu nedenle fiyatların daha fazla çıkacağını düşündüklerini söyledi.
Altın fiyatları yanı sıra 2020 bakır fiyatları tahminlerini düşürdüklerini belirten Widmer, güçlü bir hareket gördüklerini ama bakır fiyatlarının 7-8 bin üstüne çıkabileceğini söyledi. Özellikle altın konusunda vatandaşlar ve altın yatırımcıları altın düşecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Altın fiyatları konusunda da değerlendirmelerde bulunan Winder, altının bakırdan farklı bir yere sahip olduğunu kaydetti. Şu ana dek fazla sayıda teşvik geldiğini gördüklerini söyleyen Widmer, faizlerin uzun süredir düşük tutulmaya çalışıldığını, faizlerin düşük kalmasıyla ve enflasyonun artmaya başlamasıyla ancak tersine dönebileceğini belirtti.
Deflasyonun olduğu bir noktada olunduğunu aktaran Widmer, 2021 altın yorumları konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatları yükselecek mi konusunda değerlendirmelerini belirten Widmer, altının önümüzdeki sene biraz daha artabileceğini ve altın fiyatlarının 3 bin dolar üstüne çıkabileceğini söyledi. Bunun yanı sıra enflasyon hedeflemesi konusunda %2’lik bir değişikliğe gidildiğini ve enflasyonun arttığının görüleceğini belirtti. Bu durumun önümüzdeki çeyreklerde altını yukarılara taşıyacağını değerlendirdi.
Vatandaşlar arasında altın düşer mi konusunda kısa vadeli hareketlilik yorumları da merak ediliyor. Aşının bulunması halinde altın fiyatları üstündeki etkisine dair de değerlendirmelerde bulunan Analist Widmer, fiyat hareketlerinde kısıtlayıcı etkisinin olabileceğini söyledi. Böyle bir durumda ekonomilerin hızlı bir biçimde toparlandığının görülebileceğini aktardı. Aynı zamanda ABD’de seçim sonrası teşvik paketinin olacağını bildiklerini ekledi. Widmer, düşüş konusunda da altın yorumu ve değerlendirmesinde bulundu. Altın yükselir mi yoksa düşer mi noktasında altın fiyatları ile ilgili keskin bir düşüş beklemediklerini aktaran Analist Widmer, 2 bin dolardan bir düzeltmenin yaşandığının gördüklerini hatırlattı. Bu doğrultuda oynaklığın devam edeceğini söyleyen Widmer, daha fazla düşmesinden ziyade, satın alma fırsatı olabileceğini ekledi.
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