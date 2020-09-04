Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan altın yorumu ve tahminleri!

Analistler, Kovid-19 salgınıyla birlikte altın bazlı yatırım fonlarının (ETF) altın fiyatındaki artışta önemli rol oynadığını, küresel bazda birçok yatırımcının kolay alınıp satılabilmesi sebebiyle ETF'leri tercih ettiğini söyledi.

Artan belirsizliklerle ağustosta ABD 10 yıllık tahvillerinin reel getirisinin yüzde eksi 1 seviyesine indiğine dikkati çeken analistler, getiri arayışına giren yatırımcıların, hem likit hem de güvenli liman olması sebebiyle altına olan taleplerini artırdığını ifade etti.

Analistler, Kovid-19 salgının getirdiği belirsizliklerle birlikte başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel çapta trilyonlarca dolarlık parasal genişlemeye gidilmesinin altının ons fiyatını destekleyen en önemli etken olduğunu kaydetti.

Geçen sene aralıkta başladığı yükseliş trendine sadece martta artan likidite ihtiyacı sebebiyle ara veren altının ons fiyatı ağustosta 2.075,11 dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Altının ons fiyatı bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını kısmen geri vererek ağustosu yüzde 0,37 değer kaybıyla 1.967,95 dolardan tamamladı.

Ağustos'ta son iki yılın düşük seviyesi olan 91,993'e gerileyen dolar endeksinin de altını daha cazip bir yatırım aracı haline getirdiğini kaydeden analistler, hala rekor düşük seviyelerde seyreden dolar endeksindeki seyrin altının ons fiyatını eylülde etkileyebileceğini bildirdi.

Analistler, ABD ile Çin arasında geçen sene imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasındaki yükümlülükler üzerinden artan tansiyonun da risk algısını etkileyen önemli bir faktör olduğunu, sürecin devamında ise iki ülkenin masaya oturmasının güvenli liman varlıklarda satış baskısını beraberinde getirdiğini belirtti.

MAKRO EKONOMİ GELİŞMELER ALTIN FİYATLAMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Commerzbank Commerzbank Emtia Analisti Carsten Fritsch, konuya ilişkin paylaştığı bilgi notunda, "Küresel ekonomideki toparlanmanın beklenen daha hızlı olabileceği ihtimali yatırımcıların altın talebini ertelemesine sebep olan en önemli başlık olarak karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altının ons fiyatının dolar endeksindeki gelişmelere daha duyarlı hale geldiğine değinen Fritsch, ABD, Çin ve Avro Bölgesi'nde beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerin ve yukarı yönlü revize edilen beklentilerin yatırımcı güvenini de iyileştirdiğine dikkati çekti.