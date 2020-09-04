FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan altın yorumu ve tahminleri!

Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan altın yorumu ve tahminleri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Altın fiyatları konusunda yaşanan hareketlilik nedeniyle herkes altın fiyatları ne olacak sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada analistlerin görüşlerini merak eden yatırımcılar ve vatandaşlar özellikle 2021 yılı için altın ne kadar yükselecek sorusunu soruyor. Analistler, eylülde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tedavisi ve küresel ölçekte makro ekonomik verilere ilişkin haber akışının altının ons fiyatında etkili olacağını dile getirdi.

Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan altın yorumu ve tahminleri!

Geçen sene aralıkta başladığı yükseliş trendine sadece martta artan likidite ihtiyacı sebebiyle ara veren altının ons fiyatı ağustosta 2.075,11 dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Altının ons fiyatı bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını kısmen geri vererek ağustosu yüzde 0,37 değer kaybıyla 1.967,95 dolardan tamamladı.

Analistler, Kovid-19 salgının getirdiği belirsizliklerle birlikte başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel çapta trilyonlarca dolarlık parasal genişlemeye gidilmesinin altının ons fiyatını destekleyen en önemli etken olduğunu kaydetti.

Artan belirsizliklerle ağustosta ABD 10 yıllık tahvillerinin reel getirisinin yüzde eksi 1 seviyesine indiğine dikkati çeken analistler, getiri arayışına giren yatırımcıların, hem likit hem de güvenli liman olması sebebiyle altına olan taleplerini artırdığını ifade etti.

Analistler, Kovid-19 salgınıyla birlikte altın bazlı yatırım fonlarının (ETF) altın fiyatındaki artışta önemli rol oynadığını, küresel bazda birçok yatırımcının kolay alınıp satılabilmesi sebebiyle ETF'leri tercih ettiğini söyledi.

Ağustos'ta son iki yılın düşük seviyesi olan 91,993'e gerileyen dolar endeksinin de altını daha cazip bir yatırım aracı haline getirdiğini kaydeden analistler, hala rekor düşük seviyelerde seyreden dolar endeksindeki seyrin altının ons fiyatını eylülde etkileyebileceğini bildirdi.

Analistler, ABD ile Çin arasında geçen sene imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasındaki yükümlülükler üzerinden artan tansiyonun da risk algısını etkileyen önemli bir faktör olduğunu, sürecin devamında ise iki ülkenin masaya oturmasının güvenli liman varlıklarda satış baskısını beraberinde getirdiğini belirtti.

MAKRO EKONOMİ GELİŞMELER ALTIN FİYATLAMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Commerzbank Commerzbank Emtia Analisti Carsten Fritsch, konuya ilişkin paylaştığı bilgi notunda, "Küresel ekonomideki toparlanmanın beklenen daha hızlı olabileceği ihtimali yatırımcıların altın talebini ertelemesine sebep olan en önemli başlık olarak karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altının ons fiyatının dolar endeksindeki gelişmelere daha duyarlı hale geldiğine değinen Fritsch, ABD, Çin ve Avro Bölgesi'nde beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerin ve yukarı yönlü revize edilen beklentilerin yatırımcı güvenini de iyileştirdiğine dikkati çekti.

Fritsch, bununla birlikte özellikle Avro Bölgesi'ndeki deflasyonist baskıların ultra-gevşek para politikasını uzun bir müddet uygulamada tutmasının beklendiğini, bu sebeple altındaki duraklamanın geçici olabileceğini belirtti.

ETF'lere olan talepte de önemli derecede yavaşlama gözlemlendiğini belirten Fritsch, fiziki altın talebinde ise gözle görünür bir artışın yaşandığını ancak bu artışın ETF'lerdeki düşüşü telafi edemediğini kaydetti.

Fritsch, Fed'in ortalama enflasyon hedefine geçmesinin ise finansal piyasalarda çeşitli varlıkların getiri potansiyelini artırması sebebiyle altının ons fiyatını baskılayabilecek bir başka etken olduğunu dile getirdi.

ALTIN FİYATLARI KOVİD-19 AŞISINA İLİŞKİN HABER AKIŞINI TAKİP EDECEK

AA Finans Analisti İslam Memiş de Kovid-19 salgınının tedavisine yönelik gelişmeler ve bölgesel jeopolitik risklerin görece yatışmasının altının ons fiyatını baskılayan başlıca unsurlar olduğuna dikkati çekti.

Ağustos başında reel faiz getirilerinin düşük olması, ABD-Çin gerilimi ve bol likidite gibi etkenlerin altın fiyatlarını rekor seviyeye yükselttiğine değinen Memiş, "Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın aşı konusundaki açıklamaları, altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu." ifadelerini kullandı.

Memiş, Trump'ın aşı açıklamasından sonra altının ons fiyatının 1.911 dolar, altının gram fiyatının ise 433 liraya gerilediğini, dolayısıyla aşı haberlerinin emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Yıl sonuna kadar Dünya Sağlık Örgütü’nden onaylanmış bir aşı haberi gelmesi halinde düşüşlerin hızlanabileceğini dile getiren Memiş, "Ancak, düşük faiz ortamı, bol likidite, jeopolitik riskler devam ettikçe altın talebi sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, gram altınla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Ağustos ayının ilk haftasında altının gram fiyatı, Kapalıçarşı’da 515 liraya kadar yükseldiğinde vatandaşların panik alımları yaptığını gördük.

2 haftada 7 milyar dolarlık panik alımı yapan vatandaşların zarar ettiğine şahit olduk. Piyasalardaki agresif dalgalanmalarda yatırımcıların soğuk kanlı olmasını, panik alımları yapmamalarını, piyasaların normalleşmesini beklemelerini tavsiye edebiliriz."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatacakBakan duyurdu: Bugün hesaplara yatacak
Gümüşün gramı ne kadar?Gümüşün gramı ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
Resmi Gazete'de açıklandı! Oran yüzde 25 arttırıldı
Resmi Gazete'de açıklandı! Oran yüzde 25 arttırıldı
Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak!
Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
Sosyal yardım paraları yattı mı?
Sosyal yardım paraları yattı mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'6 aydır bu anı bekledik' diyen Bulgarlar Edirne’ye akın etti
'6 aydır bu anı bekledik' diyen Bulgarlar Edirne’ye akın etti
KYK borcu için erteleme olacak mı? KYK borcu affı gelecek mi? KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi?
KYK borcu faizleri için kanun teklifi verildi!
Devletten kronik hastalara destek! Kronik hastalara yönelik yardım başvurusu nasıl yapılır?
Devletten kronik hastalara destek! Kronik hastalara yönelik yardım başvurusu nasıl yapılır?
2020 EGM ÖGG sınav sonuçları öğrenme ekranı!(egm.gov.tr) 88.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları açıklandı mı?
Özel güvenlik sınav sonuçları açıklanıyor!
2022 Engelli aylığı ne zaman yatacak? Yaşlı aylığı yatıyor mu? Bakan açıkladı: Yaşlı ve engelli maaşı yatıyor!
Yaşlı ve engelli aylıkları yatıyor!
Bakan Selçuk duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri bugün başladı
Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.