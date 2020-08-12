Altın fiyatları ne olur, tekrar düşer mi yoksa yükselir mi? İşte yabancı analistlerden altın yorumları!

Altın fiyatlarının Kurban Bayramı sonrasında ilk haftaya ani yükselişlerle başlaması ve ons fiyatının 2 bin doları aşması heyecan yaratmıştı. Perşembe günü uçan altın fiyatları yeni haftaya sert bir düşüşle başladı. Altının ons fiyatının hafta başı itibari ile tekrar 2 bin doların altına düşmesi altın yatırımcılarını heyecanlandırdı. Altın geçtiğimiz günde yedi yılı aşkın bir sürenin en büyük iki günlük kaybına yöneldi. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl bir seyirle devam edeceğini öğrenmeye çalışıyor. ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ? Altının geçen hafta 2 bin dolar seyrinde kalmasının ardından tarihi bir rekor kırdıktan sonra sert düşüşü ile tekrar altın fiyatları yükselir mi merak ediliyor. Bugün itibari ile bir saat içerisinde gram altın fiyatının 15 lira birden artması altını güvenli liman kabul eden yatırımcıları altın düşer mi sorusuna cevap aramaya itti. Emtia piyasasında 2020 yılında en iyi çıkışını yakalayan altın Türk vatandaşlarının geleneksel güvenli limanı olarak yerini korumayı başardı. Altın fiyatlarının son iki gündür dalgalı seyretmesinin ve sert düşüşünün ardından bugün tekrar yükselişe geçmesi ile vatandaşları altın fiyatları yükselecek mi, uzmanlardan altın yorumları araştırmasına yönlendirdi. Bloomberg'de yer alan habere göre altın fiyatlarını yorumlayan analistler altın fiyatlarının küresel ekonomide nasıl bir seyirle devam edeceğine dair yorumlar yaptı.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? "Düzeltme, altının yavaşlayan büyüme ortamında geniş tabanlı yukarı yönlü temel göstergelerden destek alması nedeniyle kısa ömürlü olabilir" HDFC Securities Ltd. kıdemli analisti Tapan Patel, "Faizlerin, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselmesi beklenebilir," dedi ve ABD'de sağlık hizmetlerinin maliyetinin artması ve bilançolardaki genişleme altına uzun vadede destek sağlamaya devam edecek. Düzeltme, altının yavaşlayan büyüme ortamında geniş tabanlı yukarı yönlü temel göstergelerden destek alması nedeniyle kısa ömürlü olabilir" şeklinde görüş bildirdi. RUSYA'NIN KORONAVİRÜS AŞISI ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRECEK Mİ? Rusya'nın koronavirüs aşısına dair yaptığı açıklamanın ardından yatırımcılar koronavirüs aşısı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek araştırmasına yönlendirdi. Aşının bulunmasıyla birlikte koronavirüs salgınının ikinci dalgasının endişesinin azalacağını düşünen uzmanlar, eğer bu endişe azalırsa normalleşme sürecindeki teşvik kaynaklarının azalmasıyla altın fiyatlarının kontrol altına alınabileceğini düşünmeye başladı. Peki koronavirüs aşısı Sputnik V altın fiyatlarını düşürür mü? İşte yabancı analistlerden diğer yorumlar.

"Bu yüksek riskli bir oyun, ancak kârın üzerinde oturuyorsanız, bu oldukça yerinde bir strateji" MineLife Pty. kıdemli kaynak analisti Gavin Wendt, "Altın 2,000 dolar seviyesini aştığında, birçok yatırımcının aklında bunun kârları realize etmek için bir fırsat olabileceği vardı," dedi ve "Gerçek tetikleyici dün Rusya'nın Kovid-19 aşısı bulduğuna ilişkin haberdi ve bazı yatırımcılar bunu altın pozisyonlarında kârlarını realize etmek ve hisse senetlerine geçmek için kullandılar. Bu yüksek riskli bir oyun, ancak kârın üzerinde oturuyorsanız, bu oldukça yerinde bir strateji" şeklinde görüş bildirdi. ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Altın fiyatlarının düşmesinin ardından dün DoubleLine Capital LP’den Jeffrey Gundlach yaptığı açıklamada geri çekilmeye rağmen altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceğine dair tahmin yürüttü. Altın fiyatları tekrar yükselecek mi sorusunun cevabı olarak; Bank of America Corp., fiyatların 3,000 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı dalgalanmanın ardından altın fiyatlarının tekrar yükseleceği tahmininde bunulanan analistler Türk yatırımcıları tekrar altına yönlendirmeye başladı.