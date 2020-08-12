FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları ne olur, tekrar düşer mi yoksa yükselir mi? İşte yabancı analistlerden altın yorumları!

Altın fiyatları ne olur, tekrar düşer mi yoksa yükselir mi? İşte yabancı analistlerden altın yorumları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.08.2020 11:59 | Son Güncelleme

Altının ons fiyatlarının geçtiğimiz hafta 2 bin doların üstüne çıkıp aniden yükselmesi heyecan yaratmıştı. Yeni haftaya aynı hareketlenmelerle fakat bu kez ons fiyatındaki yüksek düşüşle başlayan altın fiyatları ne olacak merak ediliyor. Yabancı analistlerin gözlemleriyle altın fiyatları düşer mi, uzun vadede altın fiyatları kar sağlar mı araştırmasını yaptık. Altın fiyatları neden düştü? Altın fiyatları ne olur, tekrar düşer mi? İşte yabancı analistlerden altın yorumu!

Altın fiyatları ne olur, tekrar düşer mi yoksa yükselir mi? İşte yabancı analistlerden altın yorumları!

Altın fiyatlarının Kurban Bayramı sonrasında ilk haftaya ani yükselişlerle başlaması ve ons fiyatının 2 bin doları aşması heyecan yaratmıştı. Perşembe günü uçan altın fiyatları yeni haftaya sert bir düşüşle başladı. Altının ons fiyatının hafta başı itibari ile tekrar 2 bin doların altına düşmesi altın yatırımcılarını heyecanlandırdı. Altın geçtiğimiz günde yedi yılı aşkın bir sürenin en büyük iki günlük kaybına yöneldi. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl bir seyirle devam edeceğini öğrenmeye çalışıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Altının geçen hafta 2 bin dolar seyrinde kalmasının ardından tarihi bir rekor kırdıktan sonra sert düşüşü ile tekrar altın fiyatları yükselir mi merak ediliyor. Bugün itibari ile bir saat içerisinde gram altın fiyatının 15 lira birden artması altını güvenli liman kabul eden yatırımcıları altın düşer mi sorusuna cevap aramaya itti. Emtia piyasasında 2020 yılında en iyi çıkışını yakalayan altın Türk vatandaşlarının geleneksel güvenli limanı olarak yerini korumayı başardı. Altın fiyatlarının son iki gündür dalgalı seyretmesinin ve sert düşüşünün ardından bugün tekrar yükselişe geçmesi ile vatandaşları altın fiyatları yükselecek mi, uzmanlardan altın yorumları araştırmasına yönlendirdi. Bloomberg'de yer alan habere göre altın fiyatlarını yorumlayan analistler altın fiyatlarının küresel ekonomide nasıl bir seyirle devam edeceğine dair yorumlar yaptı.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

"Düzeltme, altının yavaşlayan büyüme ortamında geniş tabanlı yukarı yönlü temel göstergelerden destek alması nedeniyle kısa ömürlü olabilir"

HDFC Securities Ltd. kıdemli analisti Tapan Patel, "Faizlerin, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselmesi beklenebilir," dedi ve ABD'de sağlık hizmetlerinin maliyetinin artması ve bilançolardaki genişleme altına uzun vadede destek sağlamaya devam edecek. Düzeltme, altının yavaşlayan büyüme ortamında geniş tabanlı yukarı yönlü temel göstergelerden destek alması nedeniyle kısa ömürlü olabilir" şeklinde görüş bildirdi.

RUSYA'NIN KORONAVİRÜS AŞISI ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRECEK Mİ?

Rusya'nın koronavirüs aşısına dair yaptığı açıklamanın ardından yatırımcılar koronavirüs aşısı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek araştırmasına yönlendirdi. Aşının bulunmasıyla birlikte koronavirüs salgınının ikinci dalgasının endişesinin azalacağını düşünen uzmanlar, eğer bu endişe azalırsa normalleşme sürecindeki teşvik kaynaklarının azalmasıyla altın fiyatlarının kontrol altına alınabileceğini düşünmeye başladı. Peki koronavirüs aşısı Sputnik V altın fiyatlarını düşürür mü? İşte yabancı analistlerden diğer yorumlar.

"Bu yüksek riskli bir oyun, ancak kârın üzerinde oturuyorsanız, bu oldukça yerinde bir strateji"

MineLife Pty. kıdemli kaynak analisti Gavin Wendt, "Altın 2,000 dolar seviyesini aştığında, birçok yatırımcının aklında bunun kârları realize etmek için bir fırsat olabileceği vardı," dedi ve "Gerçek tetikleyici dün Rusya'nın Kovid-19 aşısı bulduğuna ilişkin haberdi ve bazı yatırımcılar bunu altın pozisyonlarında kârlarını realize etmek ve hisse senetlerine geçmek için kullandılar. Bu yüksek riskli bir oyun, ancak kârın üzerinde oturuyorsanız, bu oldukça yerinde bir strateji" şeklinde görüş bildirdi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK

Altın fiyatlarının düşmesinin ardından dün DoubleLine Capital LP’den Jeffrey Gundlach yaptığı açıklamada geri çekilmeye rağmen altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceğine dair tahmin yürüttü. Altın fiyatları tekrar yükselecek mi sorusunun cevabı olarak; Bank of America Corp., fiyatların 3,000 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı dalgalanmanın ardından altın fiyatlarının tekrar yükseleceği tahmininde bunulanan analistler Türk yatırımcıları tekrar altına yönlendirmeye başladı.

ALTIN UZUN VADEDE KAR SAĞLAR MI?

Altının kısa vadede sürekli dalgalı seyretmesinin ardından, altın uzun vadede kar sağlar mı araştırmaları yapılıyor. Singapur'da aracı kurum Phillip Futures'ın emtiadan sorumlu kıdemli yöneticisi Avtar Sandu altın fiyatlarına dair hazırladığı notta, "Koronavirüs kısıtlamalarından V şeklinde toparlanma beklentileri oldukça abartılı," dedi ve "Altının uzun vadeli temel yönlendiricileri, olumlu kalmaya devam ediyor. Ancak kısa vadede, altın fiyatları haber başlıklarına tepki veriyor görünüyor ve teknik tablo bir süre daha konsolidasyonu işaret ediyor" şeklinde görüş bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Vergi borcu olanlar dikkat! Vergi borcu olanlar dikkat!
Büyük indirimden faydalanmak için.. Büyük indirimden faydalanmak için..
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Altın yeniden yükselişe geçti!

Altın yeniden yükselişe geçti!

Bir günde 80 uçak! Akın akın geliyorlar

Bir günde 80 uçak! Akın akın geliyorlar

İkinci el otomobil alacaklar d

İkinci el otomobil alacaklar d

Dünya Bankası’ndan Türkiye değerlendirmesi

Dünya Bankası’ndan Türkiye değerlendirmesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çalışanlar dikkat! Emekli olunca daha yüksek maaş almak için...

Emekli olunca daha yüksek maaş almak için...

Vergi borcu olanlar dikkat! Af ve yapılandırma için...

Vergi borcu olanlar dikkat!

Anne kart online başvuru nasıl yapılır? Anne kart başvuru sonucu sorgulama ekranı ve fiyatı!

Anne kart online başvuru nasıl yapılır?

Dünya Bankası’ndan Türkiye değerlendirmesi

Dünya Bankası’ndan Türkiye değerlendirmesi

Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar oldu?

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 12 Ağustos 2020 canlı ve anlık brent petrol fiyatları!

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.