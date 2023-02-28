ALTIN fiyatları resmen çakıldı! Uzman isim o tarihi işaret etti: İşte 28 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamasının ardından 28 Şubat 2023 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları yatırımcılar tarafından incelenmeye başlandı. İşte, 28 Şubat 2023 Salı gününün güncel altın fiyatları ile canlı ve anlık takip ekranı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (28 ŞUBAT 2023 SALI)

Altın fiyatları, 28 Şubat 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.103,53 TL'den yapan gram altın bugün 1.101,53 TL alış, 1.101.72 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,383,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.310,00 liradan alınıyor, 7.374,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.706.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.666,00 liradan alınıyor, 3.702,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.853,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Şubat itibariyle 1.833,00 liradan alınıyor, 1.85,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 28 Şubat günü 7.321,00 TL alış, 7,385,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN UYARISI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğunun vurguladı.

Seçimlere dek altın ve dövizde herhangi bir hareketlenme olmayacağını vurgulayan İslam Memiş Haziran ayını işaret etti.

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özellikle Euro'da bir yükseliş olacağını belirten İslam Memiş altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğunu ifade etti.

