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Altın fiyatları son 5 haftanın zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçti! İşte analist görüşleri

19.04.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaş ile yükselen altın fiyatları hareketlenerek son 5 haftanın zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçti. İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri ve anlık, canlı, güncel rakamlar...

Altın fiyatları son 5 haftanın zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçti! İşte analist görüşleri

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD'de artan resesyon endişeleri, yüksek enflasyon ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle son beş haftanın zirvesine yükselmesinin ardından gram altın, 925 liradan işlem görüyor.

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ONS ALTIN

Dün 1.998 dolara çıkan ons altın, açıklamalar sonrası 1.979 dolara geriledi. Bugün ise yüzde 0,85’lik kayıpla 1.957 dolara geriledi.

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ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın, savaştan kaynaklanan ekonomik sıkıntılara yanıt olarak 170 milyar dolar büyüklüğünde 15 aylık yeni bir finansman paketini görüşeceklerini belirttiğini anımsatarak, bunun yaklaşık 50 milyar dolarının gelecek 3 ay içinde dağıtılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 2.010 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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gram altın
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