FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 1 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 1 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

01.06.2023 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 1 Haziran 2023 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatlarını sorguluyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 1 Haziran 2023 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 1 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 1 Haziran 2023 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Altın fiyatları, kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Öte yandan dolar son kapanışını 20.7527 TL'den yaptı. Dolar/TL alış fiyatı 20.7504 liradan, satış fiyatı ise 20.7552 liradan işlem görüyor. Yüzde 1.17'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 22.4909 TL'den yapan euro şu anda 22.4610 TL alış ve 22.5209 TL satış fiyatına sahip. Sterlin ise bugün 25,8758 TL alış, 26,3490 TL satış fiyatından işlem görüyor. İşte, 1 Haziran 2023 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (1 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 1 Haziran 2023 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.312,44 TL'den yapan gram altın bugün 1.310,40 TL TL alış, 1.310,61 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.178,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.666,00 liradan alınıyor, 9.180,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.575.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.425,00 liradan alınıyor, 4.576,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.295,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Haziran itibariyle 2.219,00 liradan alınıyor, 2.295,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 1 Haziran günü 8.759.00 TL alış, 8,951,41 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!
Asgari ücret, memur ve emekli zammı... Mayıs ayı enflasyonu bekleniyorAsgari ücret, memur ve emekli zammı... Mayıs ayı enflasyonu bekleniyor
Enflasyon hesabında ‘bedava doğal gaz’ iddiasına yanıt!Enflasyon hesabında ‘bedava doğal gaz’ iddiasına yanıt!
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın cumhuriyet altını altın fiyatları son dakika altın fiyatları son dakika

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

Dünya'yı etkileyecek büyük tehlikeyi açıkladılar: Bulgularımız oldukça endişe verici

Dünya'yı etkileyecek büyük tehlikeyi açıkladılar: Bulgularımız oldukça endişe verici

Asgari ücret, memur ve emekli zammı... Mayıs ayı enflasyonu bekleniyor

Asgari ücret, memur ve emekli zammı... Mayıs ayı enflasyonu bekleniyor

BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatı açıklaması

BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatı açıklaması

Ekonomi kabinesinde Mehmet Şimşek'in yanına iki isim!

Ekonomi kabinesinde Mehmet Şimşek'in yanına iki isim!

Gram altın fiyatı rekor kırdı, dolar 21 TL'yi gördü

Gram altın fiyatı rekor kırdı, dolar 21 TL'yi gördü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kira anlaşmazlığı kanlı bitti! Emekli polis ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Kira anlaşmazlığı kanlı bitti! Emekli polis ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.