ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 1 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 1 Haziran 2023 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Altın fiyatları, kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Öte yandan dolar son kapanışını 20.7527 TL'den yaptı. Dolar/TL alış fiyatı 20.7504 liradan, satış fiyatı ise 20.7552 liradan işlem görüyor. Yüzde 1.17'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 22.4909 TL'den yapan euro şu anda 22.4610 TL alış ve 22.5209 TL satış fiyatına sahip. Sterlin ise bugün 25,8758 TL alış, 26,3490 TL satış fiyatından işlem görüyor. İşte, 1 Haziran 2023 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (1 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 1 Haziran 2023 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.312,44 TL'den yapan gram altın bugün 1.310,40 TL TL alış, 1.310,61 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.178,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.666,00 liradan alınıyor, 9.180,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.575.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.425,00 liradan alınıyor, 4.576,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.295,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Haziran itibariyle 2.219,00 liradan alınıyor, 2.295,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 1 Haziran günü 8.759.00 TL alış, 8,951,41 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



