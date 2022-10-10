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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 10 Ekim çeyrek, yarım, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 1000 TL seviyesine çıkmıştı: İşte yeni fiyatı...

10.10.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Ekim 2022 Pazartesi günü yakından takip edilirken "Altın fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 10 Ekim çeyrek, yarım, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Fiyatlar, geçtiğimiz hafta başında sert bir yükseliş göstermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen gelişmenin ardından güncel fiyatlar merak edildi. 10 Ekim çeyrek, yarım, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 10 Ekim çeyrek, yarım, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 1000 TL seviyesine çıkmıştı: İşte yeni fiyatı...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel rakamlar merak konusu oldu. 10 Ekim Pazartesi günü birçok kişi güncel çeyrek, yarım, gram altın fiyatlarını arama motorlarında sorguluyor. 1000 TL'nin üzerine çıkan gram altın fiyatı bugün açılışı 1000 TL seviyesinde yaptı. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ekim çeyrek, yarım, gram altın fiyatları...

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10 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

10 Ekim Pazartesi günü yani piyasaların açıldığı ilk günde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.014,53 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.010,06 lira satış fiyatı 1.010,27 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.754,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.594,00 TL satış fiyatı 6.677,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.388,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.295,00 TL alış ve 3.337,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,694,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Ekim itibariyle 1.654,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.675,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.585,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.669,00 TL

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