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Altın fiyatları son dakika! 10 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2022 Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

10.03.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Mart Perşembe günü güncel gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle dolardaki sakin seyrin bozulması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda 10 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte 10 Mart Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika! 10 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2022 Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

10 Mart Perşembe altın fiyatları haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sabah saatlerinden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Rusya - Ukrayna savaşının 15. gününde döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 10 Mart 2022 Perşembe gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 10 Mart 2022 Perşembe günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

Altın güne nasıl başladı?

10 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

10 Mart Perşembe günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

10 Mart Perşembe günü gram altın alış: 931,49 TL

10 Mart Perşembe günü gram altın satış: 931,70 TL

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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

10 Mart Perşembe günü Cumhuriyet altını alış: 6.201,00 TL

10 Mart Perşembe günü Cumhuriyet altını satış: 6.295,00 TL

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

10 Mart Perşembe günü yarım altın alış: 3.054,00 TL

10 Mart Perşembe günü yarım altın satış: 3.092,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

10 Mart Perşembe günü çeyrek altın alış: 1.514,00 TL

10 Mart Perşembe günü çeyrek altın satış: 1.535,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

10 Mart Perşembe günü tam altın alış: 5.966,10 TL

10 Mart Perşembe günü tam altın satış: 6.086,92 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

10 Mart Perşembe günü Ata altın alış: 6.202,00 TL

10 Mart Perşembe günü Ata altın satış: 6.276,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın Rusya Ukrayna
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