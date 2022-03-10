Altın fiyatları son dakika! 10 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2022 Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

10 Mart Perşembe altın fiyatları haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sabah saatlerinden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Rusya - Ukrayna savaşının 15. gününde döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 10 Mart 2022 Perşembe gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 10 Mart 2022 Perşembe günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

10 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

10 Mart Perşembe günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

10 Mart Perşembe günü gram altın alış: 931,49 TL

10 Mart Perşembe günü gram altın satış: 931,70 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

10 Mart Perşembe günü Cumhuriyet altını alış: 6.201,00 TL

10 Mart Perşembe günü Cumhuriyet altını satış: 6.295,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

10 Mart Perşembe günü yarım altın alış: 3.054,00 TL

10 Mart Perşembe günü yarım altın satış: 3.092,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

10 Mart Perşembe günü çeyrek altın alış: 1.514,00 TL

10 Mart Perşembe günü çeyrek altın satış: 1.535,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

10 Mart Perşembe günü tam altın alış: 5.966,10 TL

10 Mart Perşembe günü tam altın satış: 6.086,92 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

10 Mart Perşembe günü Ata altın alış: 6.202,00 TL

10 Mart Perşembe günü Ata altın satış: 6.276,00 TL

