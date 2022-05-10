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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 10 Mayıs 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları....

10.05.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri, 10 Mayıs 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 10 Mayıs Salı günü birçok kişi internette gram, çeyrek, yarım ve tam altının fiyatını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki 10 Mayıs 2022 gram altın ne kadar? İşte Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları....

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 10 Mayıs 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları....

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, 10 Mayıs Salı günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yatırım yapmak isteyen kişiler ile alım-satım yapmayı düşünen vatandaşlar 10 Mayıs 2022 Salı günü de tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ile ilgili internette araştırma yapıyor. Peki 10 Mayıs 2022 gram altın ne kadar? oldu? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

10 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 903,49 TL

Gram altın satış: 903,64 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.957,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.027,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.983,00TL

Yarım altın satış: 3.025,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.492,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.512,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.955,00 TL

Tam altın satış: 6.025,00 TL

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çeyrek altın yarım altın tam altın
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