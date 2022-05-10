ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 10 Mayıs 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları....

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, 10 Mayıs Salı günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yatırım yapmak isteyen kişiler ile alım-satım yapmayı düşünen vatandaşlar 10 Mayıs 2022 Salı günü de tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ile ilgili internette araştırma yapıyor. Peki 10 Mayıs 2022 gram altın ne kadar? oldu? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...
Gram altın alış: 903,49 TL
Gram altın satış: 903,64 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.957,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.027,00 TL
Yarım altın alış: 2.983,00TL
Yarım altın satış: 3.025,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.492,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.512,00 TL
Tam altın alış: 5.955,00 TL
Tam altın satış: 6.025,00 TL
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