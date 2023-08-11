ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 11 Ağustos 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları le ilgili son dakika gelişmeleri 11 Ağustos 2023 Cuma günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Dolar son kapanışını 27,0472 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0413 liradan, satış fiyatı ise 27.05631 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.25'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 29.7077 TL'den yapan euro şu anda 29.7047 TL alış ve 29.7108 TL satış fiyatına sahip. Altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 11 Ağustos 2023 Cuma günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (11 AĞUSTOS 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 11 Ağustos Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.661,98 TL üzerinden yapan gram altın 1.663,35 liradan alınıyor, 1.663,62 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.118,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.082,00 liradan alınıyor, 11.199,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.620.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.549,00 liradan alınıyor, 5.625,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.810,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 11 Ağustos itibariyle 2.774,00 liradan alınıyor, 2.812,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 11 Ağustos günü 10.981.95 TL alış, 11.195,54 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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