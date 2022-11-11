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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 11 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

11.11.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem günü olan 11 Kasım'da vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Öte yandan önceki kapanışını 18,5054 TL'den yapan dolar, 18,4982 TL alış, 18,5128 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, 11 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 11 Kasım 2022 Cuma güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 11 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ara Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. İslam Memiş yaptığı açıklamada bu hafta için takip edilecek direnç seviyesinin 1038 TL seviyesi olduğunu belirtip 1038 TL seviyesi kırıldıktan sonra yukarıda 1060 TL seviyesi olduğunu belirtti. Memiş, "Ondan sonra da 1090 seviyesi var. Daha sonraki süreçlerde 1100'lü rakamları konuşmaya devam edeceğiz. Beklediğimiz tarihi zirvelere yıl sonu gelmeden ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı. 11 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 11 Kasım 2022 Cuma günü güncel altın fiyatları...

11 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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11 Kasım Cuma günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.043,51 TL üzerinden yapan gram altın 1.042,60 liradan alınıyor, 1.042,79 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.839,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.737,00 liradan alınıyor, 6.837,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.431,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.369,00 liradan alınıyor, 3.430,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.715,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 11 Kasım itibariyle 1.690,00 liradan alınıyor, 1.714,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 11 Kasım günü 6.734,00 TL alış, 6.833,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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