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Altın fiyatları son dakika! 11 Mart Cuma altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Mart 2022 Cuma gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

11.03.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mart Cuma günü güncel gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum dün Antalya'da gerçekleştirilen Ukrayna Rusya zirvesi sonrası merak konusu oldu. Bu kapsamda 11 Mart Cuma altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte 11 Mart Cuma gününün güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika! 11 Mart Cuma altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Mart 2022 Cuma gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

11 Mart Cuma altın fiyatları haftanın beşinci gününde de vatandaşlar, yatırımcılar ve altın alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dün Antalya'da yapılan Ukrayna Rusya zirvesi sonrası güncel altın fiyatları merak konusu oldu. 11 Mart 2022 Cuma gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 11 Mart 2022 Cuma günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

Altın güne nasıl başladı?

11 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 11 Mart Cuma güncel gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

11 Mart Cuma günü gram altın alış: 953,84 TL

11 Mart Cuma günü gram altın satış: 954,05 TL

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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

11 Mart Cuma günü Cumhuriyet altını alış: 6.356,00 TL

11 Mart Cuma günü Cumhuriyet altını satış: 6.451,00 TL

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TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

11 Mart Cuma günü tam altın alış: 6,178,10 TL

11 Mart Cuma günü tam altın satış: 6.266,92 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

11 Mart Cuma günü yarım altın alış: 3.098,00 TL

11 Mart Cuma günü yarım altın satış: 3.144,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

11 Mart Cuma günü çeyrek altın alış: 1.547,00 TL

11 Mart Cuma günü çeyrek altın satış: 1.572,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

11 Mart Cuma günü Ata altın alış: 6.330,00 TL

11 Mart Cuma günü Ata altın satış: 6.429,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın Rusya Ukrayna
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