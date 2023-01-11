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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 11 Ocak 2022 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? DİKKAT uzman isim uyardı: Buhar olup uçacak!

11.01.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, haftanın üçüncü işlem gününde ellerinde bulundurdukları tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ya da gram altınları bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 11 Ocak 2022 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 11 Ocak 2022 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? DİKKAT uzman isim uyardı: Buhar olup uçacak!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ya da gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan önceki kapanışını 18,7719 TL'den yapan Dolar,18,7705 TL alış, 18,7735 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 11 Ocak 2022 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA)

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Altın fiyatları, 11 Ocak 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.133,80 TL'den yapan gram altın bugün 1.133,11 TL alış, 1.133,24 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,538,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.458,00 liradan alınıyor, 7.536,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.784.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.724,00 liradan alınıyor, 3.782,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.892,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 11 Ocak itibariyle 1.861,00 liradan alınıyor, 1.891,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 11 Ocak 7.452,00 TL alış, 7,531,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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ALTINI OLANLAR DİKKAT! UZMAN İSİM UYARDI: "ALTIN FİYATLARI GAZA BASACAK"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve doları olan vatandaşlar için uyarıda bulundu.

Memiş, 2023 yılında dolar kurunun 23-24 TL civarına çıkabileceğimi belirtip "Yatırım yapacak olsaydım, dolara yatırım yapmazdım. 2023'te 1 gram altın veya 1 gram gümüş 1 doların çok üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

Altın, 2023'te de en çok tercih edilen bir yatırım aracı olma yolunda

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