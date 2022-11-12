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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 12 Kasım 2022 Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

12.11.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro'daki yükseliş haftanın altıncı gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan yüzde 0,36 artışla önceki kapanışını 18,5449 TL'den yapan dolar, 18,5328 TL alış, 18,5571 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Önceki kapanışını 19,2202 TL'den yapan Euro ise 19,1966 TL alış 19,2438 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 12 Kasım 2022 Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 12 Kasım 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili sorgulama yapıyor. İşte 12 Kasım 2022 Cumartesi gününün güncel altın fiyatları...

12 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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12 Kasım Cumartesi günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.043,51 TL üzerinden yapan gram altın 1.054,32 liradan alınıyor, 1.54,51 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.839,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.744,00 liradan alınıyor, 6.915,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.431,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.373,00 liradan alınıyor, 3.469,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.715,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Kasım itibariyle 1.687,00 liradan alınıyor, 1.734,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 12 Kasım günü 6.763,00 TL alış, 6.935,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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