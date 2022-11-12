ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 12 Kasım 2022 Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 12 Kasım 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili sorgulama yapıyor. İşte 12 Kasım 2022 Cumartesi gününün güncel altın fiyatları...

12 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

12 Kasım Cumartesi günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.043,51 TL üzerinden yapan gram altın 1.054,32 liradan alınıyor, 1.54,51 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.839,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.744,00 liradan alınıyor, 6.915,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.431,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.373,00 liradan alınıyor, 3.469,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.715,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Kasım itibariyle 1.687,00 liradan alınıyor, 1.734,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 12 Kasım günü 6.763,00 TL alış, 6.935,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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