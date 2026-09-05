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Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 2003 ve 2010 tarihli kararlarla daha önce özelleştirme kapsam ve programına alınan otoyol ve köprülerin de yeni kararla özelleştirme kapsamına alınan otoyollarla birlikte özelleştirilebilmesine karar verildi. Söz konusu otoyol ve köprüler, çevre ve bağlantı yolları ile üzerlerindeki tesis ve varlıklarla birlikte bir bütün halinde veya ayrı gruplar halinde özelleştirilebilecek. Kararla özelleştirme sözleşmesinin süresi 30 yıl olarak belirlendi.

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar
Hande Dağ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı - Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümü özelleştirme kapsam ve programına alındı. Konuyla ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan da açıklama geldi.

Karar Resmi Gazete de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar 1

Kararla, 2003 ve 2010 tarihli kararlarla daha önce özelleştirme kapsam ve programına alınan otoyol ve köprülerin de özelleştirilmesine karar verildi. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yer alıyor.

4 Eylül 2026 tarihli ve 11750 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, söz konusu otoyolların bağlantı yolları ile üzerlerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri, ücret toplama merkezleri, yük aktarma merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkları da özelleştirme kapsamında olacak.

Karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu’nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arası bağlantı yolları ve bunların üzerinde bulunan bakım, işletme ve hizmet tesisleri, ticaret toplama ve yük aktarma merkezleri özelleştirme kapsam ve programına alındı. Kararda, 2010 yılında özelleştirme kapsam ve programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği köprü ve otoyollara da işaret edildi.

Karar Resmi Gazete de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar 2

DAHA ÖNCE KAPSAMDA BULUNAN OTOYOL VE KÖPRÜLER DE YENİ DÜZENLEMEYE DAHİL

Kararın 2'nci maddesinde, yeni kapsamın daha önce alınan özelleştirme kararlarıyla birlikte ele alınacağı belirtildi.

Buna göre Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 24 Şubat 2003 tarihli ve 2003/4 sayılı kararıyla özelleştirme kapsamına alınan otoyol ve köprüler ile 15 Ekim 2010 tarihli ve 2010/88 sayılı kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan otoyol ve köprüler de düzenleme kapsamında bulunuyor.

2010 tarihli kararda, daha önce 2003 tarihli kararla özelleştirme kapsamına alınan Edirne-İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-Gaziantep ve Toprakkale-İskenderun otoyolları ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri özelleştirme programına alınmıştı.

Aynı kararla bu otoyol ve köprülerin bağlantı yolları, ayrıca Gaziantep-Şanlıurfa, İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyolları ile Ankara, İzmir ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Çevre Otoyolları ve bunların bağlantı yolları da özelleştirme kapsam ve programına alınmıştı.

2010 kararında ayrıca söz konusu otoyol, köprü ve bağlantı yolları üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkların da kapsama alınmasına karar verilmişti.

YENİ ÜÇ OTOYOL MEVCUT KAPSAMA EKLENİYOR

2026 tarihli kararla ise söz konusu mevcut kapsama Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümü eklenmiş oldu.

Kararın 2/c bendinde, önceki kararlarda belirtilen otoyol ve köprülerle yeni kararla kapsama alınan otoyolların; çevre ve bağlantı yolları, bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri, yük aktarma merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklarıyla birlikte bir bütün halinde veya ayrı ayrı gruplar halinde özelleştirilebilmesine karar verildi.

Kararda özelleştirmenin mülkiyet devri yöntemi hariç olmak üzere gerçekleştirilmesi öngörüldü. Buna göre; işletme hakkının verilmesi, kiralama, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi, gelir ortaklığı modeli, işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruf yöntemleri kullanılabilecek. Bu yöntemlerden biri veya birkaçı birlikte uygulanabilecek.

ÖZELLEŞTİRME SÖZLEŞMESİ SÜRESİ 30 YIL OLARAK BELİRLENDİ

Kararla özelleştirme sözleşmesinin süresi 30 yıl olarak belirlendi. Özelleştirme işlemlerinin ise 31 Aralık 2031'e kadar tamamlanmasına karar verildi.

ÖZELLEŞTİRME TAMAMLANANA KADAR İŞLETME KGM'DE

Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu otoyollar, çevre ve bağlantı yolları, köprüler, bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri, ücret toplama merkezleri ve yük aktarma merkezlerinin bakım, onarım, işletim ve diğer yükümlülükleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Özelleştirme sonrasında bu varlıkları devralacak işletmecilerin bakım, onarım, işletim ve diğer yükümlülükleri KGM tarafından belirlenecek. Bu yükümlülüklere ilişkin denetim ve kontroller de KGM tarafından yapılacak.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin Devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şu şekilde:

Karar Resmi Gazete de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar 3

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı otoyol köprü
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