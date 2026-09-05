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Cevdet Yılmaz'dan OVP açıklaması! Gözler yarına çevrildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'nin yarın saat 11'de açıklanacağını belirtti. Yılmaz, "Dünya ve bölgemizde risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde; istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlerken, yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz" dedi.

Cevdet Yılmaz'dan OVP açıklaması! Gözler yarına çevrildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'nin yarın açıklanacağını duyurdu.

Cevdet Yılmaz dan OVP açıklaması! Gözler yarına çevrildi 1

"ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın saat 11.00’de Cumhurbaşkanılığı Külliyesi’nde ekonomimizin üç yıllık yol haritası niteliğinde olan Orta Vadeli Program'ı detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Dünya ve bölgemizde risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde; istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlerken, yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz. Ülkemizin kurumsal birikimini ve ortak aklını yansıttığımız Programın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program (OVP)
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