Altın fiyatları son dakika 12 Nisan 2022! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 12 Nisan 2022 Salı

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı 12 Nisan Salı günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 12 Nisan 2022 Salı günün güncel fiyatları haberimizde.

12 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 924,27 TL

Gram altın satış: 924,49 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.986,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.049,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.998,00 TL

Yarım altın satış: 3.035,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.499,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.516,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.936,00 TL

Tam altın satış: 5.995,00 TL

