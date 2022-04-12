Altın fiyatları son dakika 12 Nisan 2022! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 12 Nisan 2022 Salı

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı 12 Nisan Salı günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 12 Nisan 2022 Salı günün güncel fiyatları haberimizde.
Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...
Gram altın alış: 924,27 TL
Gram altın satış: 924,49 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.986,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.049,00 TL
Yarım altın alış: 2.998,00 TL
Yarım altın satış: 3.035,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.499,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.516,00 TL
Tam altın alış: 5.936,00 TL
Tam altın satış: 5.995,00 TL
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