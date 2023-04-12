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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 12 Nisan 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

12.04.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 12 Nisan 2023 Çarşamba günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.2945 TL'den, satış fiyatı ise 19.3052 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 21.0933 TL'den yapan euro şu anda 21.0807 TL alış ve 21.1060 TL satış fiyatına sahip. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 12 Nisan 2023 Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 12 Nisan 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. 12 Nisan 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 12 Nisan 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.243,18 TL'den yapan gram altın bugün 1.254,00 TL alış, 1.254.14 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.401,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.384,00 liradan alınıyor, 8.470,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.217.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.205,00 liradan alınıyor, 4.251,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.108,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Nisan itibariyle 2.103,00 liradan alınıyor, 2.126,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 12 Nisan günü 8.193,10 TL alış, 8,351,42 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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