ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 12 Nisan 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. 12 Nisan 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...
Altın fiyatları, 12 Nisan 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.243,18 TL'den yapan gram altın bugün 1.254,00 TL alış, 1.254.14 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 8.401,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.384,00 liradan alınıyor, 8.470,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 4.217.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.205,00 liradan alınıyor, 4.251,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.108,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Nisan itibariyle 2.103,00 liradan alınıyor, 2.126,00 liradan satılıyor.
Tam altın 12 Nisan günü 8.193,10 TL alış, 8,351,42 TL satış fiyatından el değiştiriyor.