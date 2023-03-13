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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 13 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar, kaç TL?

13.03.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. önceki kapanışını 18,9511 TL'den yapan dolar 18.9372 TL alış fiyatından, 18.9652 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Mart 2023 Pazartesi günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 13 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. 13 Mart 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatlarına ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (13 MART 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 13 Mart 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.140,37 TL'den yapan gram altın bugün 1.148,10 TL alış, 1.148.27 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,439,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.577,00 liradan alınıyor, 7.632,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.734.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.800,00 liradan alınıyor, 3.831,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.867,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 13 Mart itibariyle 1.900,00 liradan alınıyor, 1.915,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 13 Mart günü 7.584,00 TL alış, 7,640,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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