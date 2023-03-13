ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 13 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. 13 Mart 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatlarına ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Altın fiyatları, 13 Mart 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.140,37 TL'den yapan gram altın bugün 1.148,10 TL alış, 1.148.27 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,439,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.577,00 liradan alınıyor, 7.632,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.734.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.800,00 liradan alınıyor, 3.831,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.867,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 13 Mart itibariyle 1.900,00 liradan alınıyor, 1.915,00 liradan satılıyor.
Tam altın 13 Mart günü 7.584,00 TL alış, 7,640,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.