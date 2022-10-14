ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 14 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları geçtiğimiz gün ABD enflasyon verilerinin açıklanması sonrası merak konusu oldu. Birçok vatandaş ve yatırımcı konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 14 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL? İşte 14 Ekim 2022 Cuma günü altın fiyatları...

14 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

14 Ekim Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 994,40 TL üzerinden yapan gram altın 994,98 liradan alınıyor, 995,23 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.617,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.531,00 liradan alınıyor, 6.627,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.320,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.270,00 liradan alınıyor, 3.323,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.659,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Ekim itibariyle 1.638,00 liradan alınıyor, 1.661,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAAR, KAÇ TL?

Tam altın alış fiyatı: 6.535,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.631,00 TL



