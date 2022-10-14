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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 14 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL?

14.10.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri geçtiğimiz gün ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş ve yatırımcı tarafından yakından takip edilirken "Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen kişiler internette araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre; ABD eylül ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,2, aylık bazda yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Peki, 14 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL? İşte altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 14 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları geçtiğimiz gün ABD enflasyon verilerinin açıklanması sonrası merak konusu oldu. Birçok vatandaş ve yatırımcı konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 14 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL? İşte 14 Ekim 2022 Cuma günü altın fiyatları...

14 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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14 Ekim Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 994,40 TL üzerinden yapan gram altın 994,98 liradan alınıyor, 995,23 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.617,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.531,00 liradan alınıyor, 6.627,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.320,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.270,00 liradan alınıyor, 3.323,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.659,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Ekim itibariyle 1.638,00 liradan alınıyor, 1.661,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAAR, KAÇ TL?

Tam altın alış fiyatı: 6.535,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.631,00 TL

14 ayar altın bilezik ne kadar? 14 Ekim Cuma 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?14 ayar altın bilezik ne kadar? 14 Ekim Cuma 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?


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