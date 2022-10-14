14 ayar altın bilezik ne kadar? 14 Ekim Cuma 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

Güncel altın bilezik fiyatları, 14 Ekim 2022 Cuma günü internette araştırılıyor. Dün ABD enflasyon verileri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre; ABD eylül ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,2, aylık bazda yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Çok sayıda vatandaş ve yatırımcı konuya ilişkin internette araştrma yapıyor. Peki, 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14 Ekim 2022 Cuma günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 926,67 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 916,62 TL, satışı ise 927,18 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 725,91 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 723,80 TL'den alınıyor ve 723,92 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 663,48 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 551,74 TL, satışı 662,37 TL oldu.

14 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

14 Ekim Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 994,40 TL üzerinden yapan gram altın 994,98 liradan alınıyor, 995,23 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.617,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.531,00 liradan alınıyor, 6.627,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.320,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.270,00 liradan alınıyor, 3.323,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.659,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Ekim itibariyle 1.638,00 liradan alınıyor, 1.661,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAAR, KAÇ TL?

Tam altın alış fiyatı: 6.535,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.631,00 TL



