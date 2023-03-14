ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 14 MART 2023! Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar? Dikkat 1.160,67 TL'ye düştü!

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde merak konusu oldu. Bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. 14 Mart 2023 Salı gününün güncel altın fiyatlarına ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...
Altın fiyatları, 14 Mart 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.166,84 TL'den yapan gram altın bugün 1.160,67 TL alış, 1.160.84 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,759,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.645,00 liradan alınıyor, 7.716,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.894.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.834,00 liradan alınıyor, 3.873,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.947,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Mart itibariyle 1.917,00 liradan alınıyor, 1.936,00 liradan satılıyor.
Tam altın 14 Mart günü 7.720,00 TL alış, 7,720,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.