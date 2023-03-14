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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 14 MART 2023! Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar? Dikkat 1.160,67 TL'ye düştü!

14.03.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri 14 Mart 2023 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Gram altının alış fiyatı 1.160,67 TL'ye düştü. Öte yandan önceki kapanışını 18,9697 TL'den yapan Dolar bugün 18,9654 TL alış fiyatından, 18,9741 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 14 Mart 2023 Salı gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 14 MART 2023! Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar? Dikkat 1.160,67 TL'ye düştü!

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde merak konusu oldu. Bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. 14 Mart 2023 Salı gününün güncel altın fiyatlarına ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (14 MART 2023 SALI)

Altın fiyatları, 14 Mart 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.166,84 TL'den yapan gram altın bugün 1.160,67 TL alış, 1.160.84 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,759,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.645,00 liradan alınıyor, 7.716,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.894.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.834,00 liradan alınıyor, 3.873,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.947,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Mart itibariyle 1.917,00 liradan alınıyor, 1.936,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 14 Mart günü 7.720,00 TL alış, 7,720,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATI CANLI ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI

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