ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 14 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Dolar önceki kapanışını 18,7823 TL'den yaptı. Dolar, 18,7772 TL alış, 18,7875 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını 20,3509 TL'den yapan Euro ise 20,339 TL alış, 20,3681 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 14 Ocak 2023 Cumartesi gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (13 OCAK 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 14 Ocak 2023 Cumartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.146,03 TL'den yapan gram altın bugün 1.159,86 TL alış, 1.160,03 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,614,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.680,00 liradan alınıyor, 7.761,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.822.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.840,00 liradan alınıyor, 3.895,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.911,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Ocak itibariyle 1.926,00 liradan alınıyor, 1.947,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 14 Ocak 7.539,00 TL alış, 7,611,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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