ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 14 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Dolar önceki kapanışını 18,7823 TL'den yaptı. Dolar, 18,7772 TL alış, 18,7875 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını 20,3509 TL'den yapan Euro ise 20,339 TL alış, 20,3681 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 14 Ocak 2023 Cumartesi gününün güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 14 Ocak 2023 Cumartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.146,03 TL'den yapan gram altın bugün 1.159,86 TL alış, 1.160,03 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,614,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.680,00 liradan alınıyor, 7.761,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.822.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.840,00 liradan alınıyor, 3.895,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.911,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Ocak itibariyle 1.926,00 liradan alınıyor, 1.947,00 liradan satılıyor.
Tam altın 14 Ocak 7.539,00 TL alış, 7,611,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.