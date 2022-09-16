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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 16 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

16.09.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Eylül 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalar önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası (FED) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor olacak. Birçok kişi güncel gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatlarını internette sorguluyor. Peki, 16 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Eylül 2022 Cuma güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 16 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Eylül 2022 Cuma günü merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 16 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

16 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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16 Eylül Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 977,94 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 976,81 lira satış fiyatı 977,02 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.537,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.452,00 TL satış fiyatı 6.533,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.281,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.227,00 TL alış ve 3.280,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.641,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Eylül itibariyle 1.618,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.640,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.446,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.530,00 TL

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