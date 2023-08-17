ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 17 Ağustos 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları le ilgili son dakika gelişmeleri 17 Ağustos 2023 Perşembe günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Dolar son kapanışını 27.0706 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0679 liradan, satış fiyatı ise 27.0734 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 29.4605 TL'den yapan euro şu anda 29.4437 TL alış ve 29.4775 TL satış fiyatına sahip. Altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 17 Ağustos 2023 Perşembe günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (17 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 17 Ağustos Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.647,6

TL üzerinden yapan gram altın 1.648,40 liradan alınıyor, 1.648,69 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.124,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.040,00 liradan alınıyor, 11.133,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.587.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.539,00 liradan alınıyor, 5.593,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.794,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Ağustos itibariyle 2.760,00 liradan alınıyor, 2.796,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 17 Ağustos günü 10.946.12 TL alış, 11.159,03 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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