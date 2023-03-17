ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 17 Mart 2023! Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN ne kadar oldu? İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 17 Mart 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatlarıile ilgili araştırmalar hız kazandı. 17 Mart 2023 Cuma gününün güncel fiyatlarına ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 17 Mart Cuma günü Kapalı Çarşı altın fiyatları...
Altın fiyatları, 17 Mart 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.182,82 TL'den yapan gram altın bugün 1.178,23 TL alış, 1.178.44 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,786,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.741,00 liradan alınıyor, 7.816,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.908.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.882,00 liradan alınıyor, 3.922,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.954,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Mart itibariyle 1.941,00 liradan alınıyor, 1.961,00 liradan satılıyor.
Tam altın 17 Mart günü 7.736,00 TL alış, 7,811,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
ALTIN CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KAPALI ÇARŞI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ