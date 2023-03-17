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  4. ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 17 Mart 2023! Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN ne kadar oldu? İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 17 Mart 2023! Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN ne kadar oldu? İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları...

17.03.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, haftanın son işlem gününde (17 Mart 2023 Cuma) vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışını 19,0043 TL'den yapan Dolar 18,9989 TL alış fiyatından, 19.0099 TL satış fiyatından işlem görüyor. Euro ise bugün 20.2272 TL alış ve 20.2331 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 17 Mart 2023! Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN ne kadar oldu? İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 17 Mart 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatlarıile ilgili araştırmalar hız kazandı. 17 Mart 2023 Cuma gününün güncel fiyatlarına ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 17 Mart Cuma günü Kapalı Çarşı altın fiyatları...

altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (17 MART 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 17 Mart 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.182,82 TL'den yapan gram altın bugün 1.178,23 TL alış, 1.178.44 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,786,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.741,00 liradan alınıyor, 7.816,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.908.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.882,00 liradan alınıyor, 3.922,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.954,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Mart itibariyle 1.941,00 liradan alınıyor, 1.961,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 17 Mart günü 7.736,00 TL alış, 7,811,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATI CANLI ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI

ALTIN CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI EKRANI

KAPALI ÇARŞI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)
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