ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 17 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? 750 TL birden fırlayıp piyasayı sallayacak!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, İslam Memiş'in açıklaması sonrası 17 Ocak 2023 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Öte yandan Son kapanışını 18.7909 TL 'den yapan Dolar/TL kuru 18.7823 TL alış, 18.7995 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Bir önceki kapanışını 20.3484 TL'den yapan euro şu anda 20.3372 TL alış ve 20.3596 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 17 Ocak 2023 Salı gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (17 OCAK 2023 SALI)

Altın fiyatları, 17 Ocak 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.158,27 TL'den yapan gram altın bugün 1.153,97 TL alış, 1.154,11 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,702,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.616,00 liradan alınıyor, 7.684,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.866.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.808,00 liradan alınıyor, 3.857,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.933,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Ocak itibariyle 1.910,00 liradan alınıyor, 1.928,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 17 Ocak 7.699,00 TL alış, 7,775,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP

ALTINI OLANLAR DİKKAT! İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ

İslam Memiş, gram altının fiyatlarının kısa süre içinde 2000 TL'ye ulaşacağını açıkladı.

Altının önce 1450 TL seviyelerine kadar yükseleceğini belirten İslam Memiş seçimlerden sonra 2000 TL'ye kadar yükselmesini beklediğini vurguladı.

