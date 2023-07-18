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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 18 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

18.07.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 18 Temmuz 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken dolar ve euro alış-satış fiyatları da incelenmeye başlandı. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz 2023 Salı günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 18 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Dolar, son kapanışını 26.3533 TL 'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.3354 liradan, satış fiyatı ise 26.3712 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.52'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 29.6635 TL'den yapan euro şu anda 29.5878 TL alış ve 29.7394 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 18 Temmuz 2023 Salı gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (18 TEMMUZ 2023 SALI)

Altın fiyatları, 18 Temmuz 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.665,03 TL üzerinden yapan gram altın 1.659,76 liradan alınıyor, 1.660,03 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.951,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.727,00 liradan alınıyor, 10.990,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.501.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.364,00 liradan alınıyor, 5.520,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.750,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Temmuz itibariyle 2.690,00 liradan alınıyor, 2.760,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 18 Temmuz günü 10.672.15 TL alış, 10,883,93 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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