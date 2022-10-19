ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 19 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı yarın (20 Ekim) saat 14:00'te açıklanacak. TCMB faiz kararı öncesi birçok kişi arama motorlarında altın piyassasına ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 19 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL? İşte 19 Ekim 2022 Çarşamba günü altın fiyatları...
19 Ekim Çarşamba günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 987,48, TL üzerinden yapan gram altın 985,11 liradan alınıyor, 985,29 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.593,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.488,00 liradan alınıyor, 6.586,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.309,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.248,00 liradan alınıyor, 3.304,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.656,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Ekim itibariyle 1.627,00 liradan alınıyor, 1.654,00 liradan satılıyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.490,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.587,00 TL
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