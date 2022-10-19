FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 19 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 19 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL?

19.10.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu olurken haftanın üçüncü gününde çok sayıda kişi internette "Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusunu araştırıyor. Merkez Bankası faiz kararının alınacağı PPK toplantısı yarın yapılacak. TCMB tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12,00 seviyesine çekilmişti. Peki, 19 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL? İşte 19 Ekim 2022 altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 19 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı yarın (20 Ekim) saat 14:00'te açıklanacak. TCMB faiz kararı öncesi birçok kişi arama motorlarında altın piyassasına ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 19 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL? İşte 19 Ekim 2022 Çarşamba günü altın fiyatları...

19 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

19 Ekim Çarşamba günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 987,48, TL üzerinden yapan gram altın 985,11 liradan alınıyor, 985,29 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.593,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.488,00 liradan alınıyor, 6.586,00 liradan satılıyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.309,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.248,00 liradan alınıyor, 3.304,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.656,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Ekim itibariyle 1.627,00 liradan alınıyor, 1.654,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın alış fiyatı: 6.490,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.587,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücret hesabı başladı! Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücret hesabı başladı!
Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...
Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı olduSıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.