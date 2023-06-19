ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 19 Haziran 2023 Pazartesi tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan dolar son kapanışını 23.6194 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5962 liradan, satış fiyatı ise 23.6426 liradan işlem görüyor. Yüzde 1,53'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 25.7640 TL'den yapan euro şu anda 25.6067 TL alış ve 25.9214 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 19 Haziran 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.486,42 TL'den yapan gram altın bugün 1.485,93 TL alış, 1.486,25 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.724,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.536,00 liradan alınıyor, 9.731,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.884.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.798,00 liradan alınıyor, 4.888,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.442,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Haziran itibariyle 2.399,00 liradan alınıyor, 2.444,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 17 Haziran günü 9.539.02 TL alış, 9,733,86 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



