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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 19 Haziran 2023 Pazartesi tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

19.06.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Haziran 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken dolar ve euro alış-satış fiyatları da incelenmeye başlandı. Birçok kişi güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Haziran 2023 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 19 Haziran 2023 Pazartesi tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan dolar son kapanışını 23.6194 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5962 liradan, satış fiyatı ise 23.6426 liradan işlem görüyor. Yüzde 1,53'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 25.7640 TL'den yapan euro şu anda 25.6067 TL alış ve 25.9214 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 19 Haziran 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.486,42 TL'den yapan gram altın bugün 1.485,93 TL alış, 1.486,25 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.724,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.536,00 liradan alınıyor, 9.731,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.884.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.798,00 liradan alınıyor, 4.888,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.442,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Haziran itibariyle 2.399,00 liradan alınıyor, 2.444,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 17 Haziran günü 9.539.02 TL alış, 9,733,86 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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