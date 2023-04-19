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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 19 Nisan 2023 Çarşamba tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram ALTIN FİYATLARI ne kadar?

19.04.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 19 Nisan 2023 Çarşamba günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Serbest piyasada fiyatlar kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 19 Nisan 2023 Çarşamba tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram ALTIN FİYATLARI ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan dolar son kapanışını 19.3966 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.3945 liradan, satış fiyatı ise 19.3988 liradan işlem görüyor. Yüzde 0,58'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 21.3674 TL'den yapan euro şu anda 21.3343 TL alış ve 21.4005 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 19 Nisan 2023 Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 19 Nisan 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.250,58 TL'den yapan gram altın bugün 1.249,66 TL alış, 1.249.88TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.827,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.625,00 liradan alınıyor, 8.817,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.431.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.325,00 liradan alınıyor, 4.425,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.222,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Nisan itibariyle 2.163,00 liradan alınıyor, 2.220,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 19 Nisan günü 8.538,60 TL alış, 8,707,45 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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