ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 2 Haziran 2023 Cuma tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu olurken dolar ve euro alış-satış fiyatları da incelenmeye başlandı. Dolar son kapanışını 20.8916 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 20.8880 liradan, satış fiyatı ise 20.8950 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.08'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 22.5138 TL'den yapan euro şu anda 22.4947 TL alış ve 22.5330 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 2 Haziran 2023 Cuma gününün altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (2 HAZİRAN 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 2 Haziran 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.322,35 TL'den yapan gram altın bugün 1.331,14 TL alış, 1.331,34 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.187,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.955,00 liradan alınıyor, 9.240,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.566.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.470,00 liradan alınıyor, 4.592,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.290,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Haziran itibariyle 2.243,00 liradan alınıyor, 2.303,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 2 Haziran günü 8.770.44 TL alış, 8,950,28 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

