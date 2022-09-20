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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 20 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 20 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

20.09.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 20 Eylül 2022 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz toplantısı (FED) bugün yapılacak. Toplantı yarın da gerçekleştirilecek. FED faiz kararı dolara ve altın fiyatlarına yön verecek. Peki, 20 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 20 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 20 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 20 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 20 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Eylül 2022 Salı güncel altın fiyatları...

20 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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20 Eylül Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 984,14 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 983,90 lira satış fiyatı 984,09 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.592,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.514,00 TL satış fiyatı 6.592,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.306,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.257,00 TL alış ve 3.306,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.654,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Eylül itibariyle 1.634,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.654,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.532,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.609,00 TL

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