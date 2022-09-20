Altın bilezik fiyatları ne kadar? 20 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonu sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 20 Eylül 2022 Salı günü 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...



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22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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Önceki gün kapanışını 924,85 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 914,20 TL, satışı ise 923,86 TL oldu.

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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Önceki gün kapanışını 718,43 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 719,54 TL'den alınıyor ve 719,66 TL'den satılıyor.

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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Önceki gün kapanışını 660,23 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 551,93 TL, satışı 660,96 TL oldu.



