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Altın bilezik fiyatları ne kadar? 20 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

20.09.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları, 20 Eylül 2022 Salı günü merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz toplantısı (FED) bugün yapılacak. Toplantı yarın da gerçekleştirilecek. FED faiz kararı dolara ve altın fiyatlarına yön verecek. Ayrıca, TC. Merkez Bankası faiz kararı da Perşembe günü açıklanacak. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 20 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 20 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonu sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 20 Eylül 2022 Salı günü 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 924,85 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 914,20 TL, satışı ise 923,86 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 718,43 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 719,54 TL'den alınıyor ve 719,66 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 660,23 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 551,93 TL, satışı 660,96 TL oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 20 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 20 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 20 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 20 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?


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