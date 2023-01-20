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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 20 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? DİKKAT uzman isim uyardı: Rekora doymayacak!

20.01.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları ile Merkez Bankası faiz kararı sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 9'da sabit tuttu. Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yaptığı açıklamada gümüşü işaret etti. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 20 Ocak 2023 Cuma günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 20 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? DİKKAT uzman isim uyardı: Rekora doymayacak!

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Öte yandan son kapanışını 18.8016 TL'den yapan Dolar alış fiyatı 18.7944 TL'den, satış fiyatı ise 18.8089 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 20.3664 TL'den yapan euro ise 20.3571 TL alış ve 20.3758 TL satış fiyatına sahip. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 20 Ocak 2023 Cuma günü güncel altın fiyatları ve detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (20 OCAK 2023 CUMA)

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Altın fiyatları, 20 Ocak 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.168,18 TL'den yapan gram altın bugün 1.163,71 TL alış, 1.163,94 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,788,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.698,00 liradan alınıyor, 7.785,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.909.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.749,00 liradan alınıyor, 3.907,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.954,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Ocak itibariyle 1.931,00 liradan alınıyor, 1.954,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 20 Ocak 7.698,00 TL alış, 7,785,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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PARA PİYASALARI UZMANI İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI AÇIKLAMA

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımlarına yön vermek isteyenlere en güvenli liman diyerek gümüşü işaret etti. 2022 yılında gram altın yüzde 43 kazandırırken, gümüşün gramı yüzde 45 kazandırdı. Gümüşün bu yıl da altından daha fazla kazanabileceğini öngören Memiş, ''Bu yıl gümüşün yılı olacak' dedi.

2023 GÜMÜŞÜN YILI OLACAK

Memiş açıklmasında şu ifadeleri kullandı:

''Gümüşün ons fiyatı 24.13 dolar seviyesinde, diğer videodamda 23.80 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğimi ifade etmiştim. Bugün sabah saatlerinde 23.80 dolar seviyesini test etti, 24.34 dolar seviyesi de görüldü. Şu anda 24 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor.Yine 23.80, 23.50 destek seviyesini takip etmeye devam edeceğim. Ancak buradan hızlı bir toparlanma ile bir sonraki hedefinin 25 devamında 26 dolar seviyesine kadar devam edecebileceğini söyleyebilirim.''

İslam memiş gümüş ile ilgili yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

''Gümüşün gram fiyatı 14.62 lira seviyesinde ekranlarda ancak serbest piyasalarda 15 lira seviyesinin üstünde bir gram fiyatı var. Gümüşün asıl direnç seviyesi 15 ve 16 lira seviyesi. 15 lira seviyesi hızlıca kırılır ve devamında 16 lira seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Gümüşün gram fiyatındaki yıllık beklentimizde herhangi bir değişiklik yok. Uzun vadeli bir yatırımcı olduğumuz için al-sat yapmadığımız için elimizde ki altın ve gümüşleri şu anda tutmaya gayret gösteriyoruz.''

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