ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 21 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın onuncu faiz kararını açıklamasının ardından 21 Ekim 2022 Cuma günü araştırılıyor. Önceki kapanışını 18,5825 TL'den yapan Amerikan Doları, 18.5807 TL alış, 18.5844 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, 21 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL? İşte 21 Ekim 2022 Cuma günü güncel altın fiyatları...
21 Ekim Cuma günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 973,28, TL üzerinden yapan gram altın 969,22 liradan alınıyor, 969,39 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.534,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.413,00 liradan alınıyor, 6.507,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.280,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.209,00 liradan alınıyor, 3.265,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.641,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Ekim itibariyle 1.609,00 liradan alınıyor, 1.635,00 liradan satılıyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.426,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.523,00 TL