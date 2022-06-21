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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 21 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 21 Haziran 2022 Salı!

21.06.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 21 Haziran 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki 21 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 21 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 21 Haziran 2022 Salı!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 21 Haziran Salı günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Döviz kurlarındaki değişim tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatlarına yön veriyor. Peki 21 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? 21 Haziran 2022 Salı gününün güncel fiyatları haberimizde.

21 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 21 Haziran Salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.024,45 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.024,66 lira satış fiyatı 1.024,86 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.728,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.660,00 TL satış fiyatı 6.732,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.377,00 TL'den yapan yarım altın, 3.329,00 TL alış 3.378,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.688,00 TL seviyesinde yapmıştı. 21 Haziran itibariyle 1.668,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.668,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.659,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.731,00 TL

21 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 21 Haziran 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...21 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 21 Haziran 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...


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çeyrek altın yarım altın tam altın
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