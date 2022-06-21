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21 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 21 Haziran 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

21.06.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları, 21 Haziran Salı günü, yani haftanın ikinci gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. 22 ayar bilezik son kapanışını 948,20 TL'den yapmıştı. Geçtiğimiz hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte altın bilezik fiyatları..

21 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 21 Haziran 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

21 Haziran Salı günü, yani haftanın ikinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 21 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

21 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

21 Haziran günü haftanın ikinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 948,20 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 21 Haziran 2022 itibariyle 933,31 TL alış ve 939,11 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 748,16 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 748,55 TL alış ve 748,70 TL satış fiyatına sahip.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 21 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 21 Haziran 2022 Salı!ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 21 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 21 Haziran 2022 Salı!

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 680,92 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise -%0,96 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 562,86 TL alış ve 674,41 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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