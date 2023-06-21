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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 21 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

21.06.2023 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 21 Haziran 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 21 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 21 Haziran 2023 Çarşamba günü merak konusu oldu. Öte yandan dolar son kapanışını 23.6125 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.6092 liradan, satış fiyatı ise 23.6160 liradan işlem görüyor.Yüzde 0.28'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 25.7747 TL'den yapan euro şu anda 25.7518 TL alış ve 25.7976 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 21 Haziran 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 21 Haziran 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.466,78 TL'den yapan gram altın bugün 1.469,49 TL alış, 1.469,77 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.554,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.356,00 liradan alınıyor, 9.573,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.799.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.708,00 liradan alınıyor, 4.809,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.399,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Haziran itibariyle 2.354,00 liradan alınıyor, 2.404,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 21 Haziran günü 9.285.42 TL alış, 9,470,71 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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