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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 21 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

21.11.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem günü olan 21 Kasım'da vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan 21 Kasım 2022 Pazartesi günü ise dolar 18,62 TL'den işlem görüyor. Euro bugün 19,16 TL'den el değiştiriyor. Peki, bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 21 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketliliğinin ardından çok sayıda vatandaş arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatlarında güncel rakamlar merak konusu oldu. İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları ile can ve anlık takip ekranı...

21 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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21 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1,046.41 TL'den yapan gram altın bugün 1.044,89 TL alış, 1.045,05 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.949.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.761,00 liradan alınıyor, 6.897,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.486,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.382,00 liradan alınıyor, 3.461,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.743,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Kasım itibariyle 1.690,00 liradan alınıyor, 1.730,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 21 Kasım günü 6.765,00 TL alış, 6.901,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

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UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada “Teknik olarak takip ettiğimiz seviye 1730-1780 dolar aralığı” ifadesini kullanan Para Piyasaları Uzmanı “1730 aşağı kırılmadıkça problem yok, 1780 de yukarı yönlü kırılmadıkça yükseliş başladı diyemiyoruz. 1780'i direnç takip edip yeni zirveleri konuşuyor olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

"BİN 100'LÜ RAKAMLARI RAHAT RAHAT KONUŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Gram altın hakkında yorum yapan Memiş, konuşmasını şöyle sürdürmüştü:

“Gram altın TL ekranlarda 1051 seviyesinde. 1050-1070 aralığında geziniyor. Kritik direnç 1090 lira. 1060 lira seviyesi kırıldı, orada takıldı. Bir sonraki ataklarda 1090 seviyesini göreceğiz. Ondan sonra 1100'lü rakamları rahat rahat konuşmaya başlayacağız”

İslam Memiş dolar kuruna ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer vermişti:

“Ekran fiyatlarında 18.62 olan dolar kuru 18.69-18.73 aralığında. Euro dolara kıyasla daha primli bu hafta. Dolar kuru güçlü durunca, pariteler de destek verince, euro sterlin güçlenmesi de kaçınılmaz oldu” ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında “19.31-19.39 aralığında bir euro var. Brent petrolün varil fiyatında düşüş var. Geniş bant aralığında dalgalanıyor. Bu kadar sert düşüşler olunca pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacaktır.”

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