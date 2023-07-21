ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 21 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları le ilgili son dakika gelişmeleri 21 Temmuz 2023 Cuma günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Haziran’da 27 ay sonra ilk kez faiz artışına giden Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını dün açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Ttam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 21 Temmuz 2023 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (21 TEMMUZ 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 21 Temmuz 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.694,55 TL üzerinden yapan gram altın 1.698,48 liradan alınıyor, 1.698,76 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.309,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.134,00 liradan alınıyor, 11.343,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.680.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.567,00 liradan alınıyor, 5.698,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.840,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Temmuz itibariyle 2.783,00 liradan alınıyor, 2.849,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 21 Temmuz günü 11.081.04 TL alış, 11.318,52 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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