ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 22 Ağustos 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları le ilgili son dakika gelişmeleri 22 Ağustos 2023 Salı günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan dolar/TL kuru alış fiyatı 27.1915 liradan, satış fiyatı ise 27.1970 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 29.7165 TL'den yapan euro şu anda 29.7088 TL alış ve 29.7243 TL satış fiyatına sahip. Altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 22 Ağustos 2023 Salı günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (22 AĞUSTOS 2023 SALI)

Altın fiyatları, 22 Ağustos Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.653,60 TL üzerinden yapan gram altın 1.656,27 liradan alınıyor, 1.656,55 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.246,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.166,00 liradan alınıyor, 11.267,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.649.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.600,00 liradan alınıyor, 5.659,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.824,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Ağustos itibariyle 2.792,00 liradan alınıyor, 2.830,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 22 Ağustos günü 10.972.36 TL alış, 11.191,11 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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