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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 22 Aralık 2022 gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Duyanların aklı başından gitti!

22.12.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Aralık 2022 Perşembe günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten de konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Memiş sene sonu tahminlerinde değişikliğe gitti. Peki, bugün gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Aralık 2022 Perşembe günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 22 Aralık 2022 gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Duyanların aklı başından gitti!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları sonrası merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı konuşmanın belirsizliği ötelediğini vurgulayan İslam Memiş, ons altının 1820 dolardan 1780 dolara gerilediğini ifade etti. Peki, bugün gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte konuya dair detaylar ve 22 Aralık 2022 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (22 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

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Altın fiyatları, 22 Aralık 2022 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.088,54 TL'den yapan gram altın bugün 1.091,89 TL alış, 1.092,17 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,209,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.155,00 liradan alınıyor, 7.229,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,616.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.564,00 liradan alınıyor, 3.626,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.808,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Aralık itibariyle 1.787,00 liradan alınıyor, 1.812,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 22 Aralık günü 7.152,00 TL alış, 7,225,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI İSLAM MEMİŞ AÇIKLADI, ALTINI OLANLAR ŞAŞIRDI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı konuşmanun belirsizliği ötelediğini söyledi.

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Ons altının 1820 dolardan 1780 dolara gerilediğini açıklayan Memiş, gram altın'da bozulma olmadığını söyledi.

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"Karşımızda sene sonu bağlamında bin 125 gibi bir rakam var" diyen İslam Memiş "Baskılar altında artışı öteliyor" ifadesini kullandı.

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