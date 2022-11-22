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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 22 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 6.788,00 TL'yi gördü!

22.11.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Kasım 2022 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan önceki kapanışını 18,6279 TL'den yapan dolar, geçtiğimiz gün 18,6228 TL alış, 18,6331 TL satış fiyatından işlem gördü. Önceki kapanışını 19,1174 TL'den yapan Euro ise dün, 19.0822 TL alış, 19,1527 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki 22 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Kasım 2022 Salı günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 22 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 6.788,00 TL'yi gördü!

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan fiyatlara yön veren dolar kuru da sakin günler geçiriyor. Fakat Dolar endeks tarafında son dönemde aşağı yönlü seyir izliyor. Dolar endeksi, 2 ayda yüzde 5 geriledi. Peki, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Kasım 2022 Salı günü altın fiyatları...

22 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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22 Kasım Salı günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1,040.81 TL'den yapan gram altın bugün 1.044,99 TL alış, 1.045,11 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.891.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.790,00 liradan alınıyor, 6.917,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.457,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.401,00 liradan alınıyor, 3.471,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.728,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Kasım itibariyle 1.694,00 liradan alınıyor, 1.734,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 22 Kasım günü 6.785,00 TL alış, 6.911,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

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İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN YORUMU

Altın fiyatları ile değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıklamasında “Teknik olarak takip ettiğimiz seviye 1730-1780 dolar aralığı” ifadesini kullanıp konuşmasını şöyle sürdürdü:

“1730 aşağı kırılmadıkça problem yok, 1780 de yukarı yönlü kırılmadıkça yükseliş başladı diyemiyoruz. 1780'i direnç takip edip yeni zirveleri konuşuyor olacağız”

Gram altın hakkında yorum yapan Memiş, şu açıklamayı yaptı:

“Gram altın TL ekranlarda 1051 seviyesinde. 1050-1070 aralığında geziniyor. Kritik direnç 1090 lira. 1060 lira seviyesi kırıldı, orada takıldı. Bir sonraki ataklarda 1090 seviyesini göreceğiz. Ondan sonra 1100'lü rakamları rahat rahat konuşmaya başlayacağız”

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