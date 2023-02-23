ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 23 Şubat 2023 MERKEZ BANKASI FAİZ kararı öncesi tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları!

Altın fiyatlarında son durum merak konusu olurken gözler son dakika olarak geçilecek Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına kilitlendi. Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanan piyasalarda beklenti faizlerin 100 baz puan daha indirilmesi yönünde oluştu. Birçok kişi internette "bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 23 Şubat 2023 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 21 Şubat 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.116,89 TL'den yapan gram altın bugün 1.115,10 TL alış, 1.115.28 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,786,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.411,00 liradan alınıyor, 7.476,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.758.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.717,00 liradan alınıyor, 3.753,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.879,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Şubat itibariyle 1.858,00 liradan alınıyor, 1.876,00 liradan satılıyor.
Tam altın 23 Şubat günü 7.408,00 TL alış, 7,470,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
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Merkez Bankası faiz kararı tarihi, Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrası belli oldu.
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.
Açıklamanın saat 14.00 sularında yapılması bekleniyor. TCMB, geçtiğimiz yılın temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı.
Merkez Bankası'nın Kahramanmaraş depremleri nedeniyle bu ay politika faizini indirmesi bekleniyor.
Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.
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