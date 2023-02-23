ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 23 Şubat 2023 MERKEZ BANKASI FAİZ kararı öncesi tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları!

Altın fiyatlarında son durum merak konusu olurken gözler son dakika olarak geçilecek Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına kilitlendi. Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanan piyasalarda beklenti faizlerin 100 baz puan daha indirilmesi yönünde oluştu. Birçok kişi internette "bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 23 Şubat 2023 güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 21 Şubat 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.116,89 TL'den yapan gram altın bugün 1.115,10 TL alış, 1.115.28 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,786,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.411,00 liradan alınıyor, 7.476,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.758.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.717,00 liradan alınıyor, 3.753,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.879,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Şubat itibariyle 1.858,00 liradan alınıyor, 1.876,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 23 Şubat günü 7.408,00 TL alış, 7,470,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı tarihi, Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrası belli oldu.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Açıklamanın saat 14.00 sularında yapılması bekleniyor. TCMB, geçtiğimiz yılın temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın Kahramanmaraş depremleri nedeniyle bu ay politika faizini indirmesi bekleniyor.

OCAK AYINDA FAİZLER YÜZDE 9'DA SABİT BIRAKILMIŞTI

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

27 Nisan 2023

25 Mayıs 2023

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023



